الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: يجري التحقق من عملية دهس في القدس

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :