الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابتان بعملية دهس في "ارمون هنتسيف" بالقدس وإطلاق النار على سائق المركبة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :