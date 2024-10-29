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ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال مبنى سكنيا في بلدة الصرفند بقضاء صيدا جنوب لبنان الى 10 شهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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