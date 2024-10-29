طهران تدعو إلى مزيد من الاهتمام بالوضع الحرج في السودان

العالم – إيران

في إشارة إلى أخبار تتعلق باستمرار الصراعات في السودان وقتل المدنيين وتشريد عدد كبير من السكان في مناطق مختلفة بالسودان، وصف إسماعيل بقائي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، هذا الوضع بأنه أمر محزن ومؤسف ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في هذا البلد.

وطالب بقائي بمزيد من الاهتمام من المجتمع الدولي وخاصة المؤسسات الإنسانية الدولية بالوضع الحرج في السودان، وأكد ضرورة تكثيف الجهود لوقف الصراع والتعامل الفوري مع الوضع الإنساني وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية للنازحين والمحتاجين.