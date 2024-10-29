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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على الصرفند الى 8 شهداء و21 جريحا وعلى حارة صيدا الى 6 شهداء و37 جريحا

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

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