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موقع عبري لايف: 33 جنديا قتلوا خلال العملية البرية في جنوب لبنان منذ الأول من أكتوبر الجاري

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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