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غارات إسرائيلية تستهدف الدوير والكفور وعبا وأطراف رومين في جنوب لبنان

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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