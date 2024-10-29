الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 14 الإسرائيلية: تحقيقات أولية بمقتل 4 جنود في جباليا تظهر صنع حماس عبوة ناسفة من مخلفات سلاح تركه الجيش

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :