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منصة إعلامية إسرائيلية: الإشتباه في حادث إطلاق نار في مدينة الخضيرة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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