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امير سعيد ايرواني: ندين بشدة القرار الأخير للكيان الإسرائيلي باستهداف وكالة الانروا لمنعها من تقديم دعمها الحيوي للفلسطينيين

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

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