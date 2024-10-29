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وزارة الصحة في غزة: 1206 عائلات فلسطينية مسحت من السجل المدني خلال عام من الإبادة الجماعية التي ارتكبها كيان الإحتلال الإسرائيلي في القطاع

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

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