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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم بلاطة البلد شرق نابلس بالضفة الغربية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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