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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في كاحال شمال غرب بحيرة طبريا

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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