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إصابات بقصف طائرات الإحتلال منزلا في الشيخ ناصر بمدينة خانيونس بالقطاع

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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