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مصابون بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي الساحلية شمال مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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