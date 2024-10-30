المبعوث الأممي: الوضع الإنساني شمال غزة مزرٍ ويجب وقف فوري لإطلاق النار

العالم – فلسطين

وقال وينسلاند في إحاطة لمجلس الأمن الدولي: "دخلنا العام الثاني من هذه الحرب المروعة في القطاع، والمنطقة على وشك تصعيد خطير آخر، ولا تُظهر أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة الأوسع نطاقاً أي علامات على التراجع".

وأشار وينسلاند إلى أن ما رآه خلال زيارته إلى غزة الأسبوع الماضي أمر يفوق التصور وقال: "في الجزء الجنوبي من القطاع، رأيت حجم الدمار الهائل الذي ألحقته هذه الحرب بالسكان.. لقد رأيت الدمار الهائل بالمباني السكنية والطرق والمستشفيات والمدارس.. لقد رأيت الآلاف يعيشون في خيام مؤقتة، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه مع اقتراب فصل الشتاء"، واصفاً الوضع الإنساني في شمال القطاع بالمزري وخاصة أنه لم يتلقَ أي مساعدات إنسانية منذ بداية شهر تشرين الأول الجاري.

برنامج الأغذية العالمي يحذر من حدوث مجاعة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة وحدوث مجاعة جراء تواصل الحصار والعدوان الإسرائيلي على القطاع وفرضه إجراءات منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح البرنامج في بيان أن لديه نحو 94 ألف طن من الأغذية جاهزة في مصر والأردن تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، لكنه لا يستطيع إدخالها إلى غزة بسبب الحصار والقصف المكثف.

وكان برنامج الأغذية أكد قبل نحو أسبوعين في منشور له عبر منصة “اكس”، أنه لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة منذ الأول من شهر تشرين الأول الجاري، إضافة إلى إغلاق نقاط توزيع الأغذية بسبب تواصل القصف الإسرائيلي وأوامر الإخلاء التي تعيق جهود تقديم المساعدات الإنسانية.