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إندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال في بلاطة البلد شرق نابلس بالضفة الغربية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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