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طائرات الإحتلال تستهدف منزلا بصاروخين لم ينفجرا في محيط الهلال الأحمر بخربة العدس شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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