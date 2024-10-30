الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

برنامج الغذاء العالمي: أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة سيواجهون بحلول شهر نوفمبر انعداما جادا في الأمن الغذائي

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :