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المقاومة الإسلامية في العراق "سرايا أولياء الدم" تعلن تنفيذ عملية نوعية بالطيران المسيّر ضد هدف حيوي إسرائيلي في غور الأردن

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

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