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وسائل إعلام إسرائيلية: منذ بداية اكتوبر "الاسود" قتل في المعارك 64 جنديا و16 مستوطنا خلال الحرب

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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