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الادميرال سياري: توفير امن البلاد يتم في ظل تعزيز قدرة الردع

الادميرال سياري: توفير امن البلاد يتم في ظل تعزيز قدرة الردع
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

 اكد نائب الشؤون التنسيقية للقائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الادميرال حبيب الله سياري إن أمن البلاد يستقر ويضمن إذا كانت قوة الردع عالية بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمة وطننا الإسلامي.

العالم - ايران

يتبع ..

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