الرئيس بزشكيان يهنئ الشيخ نعيم قاسم لانتخابه امينا عام لحزب الله

العالم - ايران

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس بزشكيان مساء الثلاثاء الى الامين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا شك أن الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه والمثل السامية لجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم، في هذا الظرف التاريخي الحساس، له أهمية تاريخية. وأنا على ثقة أن وجود شخصية لامعة ومجاهد بماض وضاء مثل سماحتكم على رأس حزب الله سيعزز الإرادة في ميدان المقاومة وأيضا استمرار المسار المشرق لشهداء هذه الجبهة الشامخين.

واعرب عن امله "ان نشهد بوحدة وتماسك الأمة الإسلامية والمزيد من الدعم من الدول الإسلامية، وكذلك الدعم من الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم، وقف عدوان الكيان الصهيوني غير الشرعي وإرساء السلام والاستقرار والأمن في غزة ولبنان والمنطقة برمتها".

وتمنى الرئيس بزشكيان ، السعادة والصحة للشيخ نعيم قاسم، سائلا الله عز وجل دوام التوفيق له في هذا المنصب المهم، وصمود جميع المقاتلين الشجعان والمخلصين في جبهة المقاومة.