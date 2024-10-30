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عراقجي يرد على نفاق بوريل 

عراقجي يرد على نفاق بوريل 
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على تخرصات ممثل الشؤون الخارجية والسياسية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل : سيد بوريل حين تتحدث عن أنه ينبغي حماية حياة الإنسان وكرامته اود أن أصدق ما تقوله، لكن المشكلة هي أن زملاءكم في أوروبا يدعمون الإبادة الجماعية في غزة والقتل في لبنان دون أي خجل.

العالم - ايران

وتابع وزير الخارجية الايراني قائلا: هل لديك أي رأي حول "اتخاذ إجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي" لإنهاء مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة؟. وماذا عن «إجراءات الاتحاد الأوروبي» لإنهاء تهجير 1.5 مليون لاجئ في لبنان وإعادتهم إلى ديارهم؟ أو "اعتماد الاتحاد الأوروبي لإجراءات" لدعم عائلات الذين قتلوا على يد جمشيد شارمهد؟.

وختم عراقجي بالقول: إذا لم يكن لديك إجابة، فينبغي القول إن أوروبا ليست سوى رمز للنفاق.

وكان "جوزيب بوريل"، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أدان إعدام إيران للإرهابي المجرم جمشيد شارمهد مهددا ايران بفض عقوبات عليها؟!.

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