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وسائل اعلام عبرية: عاموس هوكستين وبريت ماكفورك مبعوثا بايدن سيزوران "اسرائيل" غدا في مسعى لابرام اتفاق لانهاء الحرب في لبنان

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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