الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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مصادر اعلامية: سماع دوي انفجارات قوية في حيفا

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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