الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: دفعة صاروخية استثنائية تطلق من لبنان نحو مناطق بشمال تل أبيب

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :