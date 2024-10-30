المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفاً شمال فلسطين المحتلة

العالم- العراق

وأكت المقاومة في بيان أن هذه العملية تأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كما وأكدت المقاومة في استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء وبوتيرة متصاعدة.

فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أذنَ للَذينَ يقَاتَلونَ بأَنَهمْ ظلموا وَإنَ اللَهَ عَلَىٰ نَصْرهمْ لَقَديرٌ)

صدق الله العلي العظيم

استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الأربعاء 30-10-2024 ، هدفا حيويا في شمال الاراضي المحتلة ، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.



(وَمَا النَصْر إلَا منْ عند اللَه إنَ اللَهَ عَزيزٌ حَكيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء ٢٦ - ربيع الثاني - ١٤٤٦ هـ

وفي السياق اعلنت سرايا اولياء الدم في العراق انها نفذَت اليوم الاربعاء الموافق 30 / 10 / 2024 عملية نوعية بالطيران المسير، استهدفت هدفين حيويين في شمال طبريا بفلسطين المحتلة وفي غور الاردن.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَاتلوهمْ يعَذبْهم الله بأَيْديكمْ وَيخْزهمْ وَيَنصركمْ عَلَيْهمْ وَيَشْف صدورَ قَوْم مؤْمنينَ)

صدق الله العلي العظيم

التزاما منا بتكليفنا الشرعي ، وانتصارا للدماء البريئة في غزة ولبنان النازفتين ، وإيمانا منا بوحدة الساحات ، نفذَ مجاهدونا البواسل اليوم الاربعاء الموافق 30 / 10 / 2024 عملية نوعية بالطيران المسير ، استهدفت هدف حيوي في غور الاردن بأراضينا المحتلة .

(وَعَلَى اللَه فَلْيَتَوَكَل الْمؤْمنونَ)

المقاومة الاسلامية في العراق

سرايا اولياء الدم

٢٦ / ربيع الاخر / ١٤٤٦ ه