الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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وسائل اعلام عبرية: دوي صفارات الانذار في حيفا ونتاليا والخضيرة وسط سماع أصوات انفجارات

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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