الإيراني عباسي يفوز بجائزة أفضل لاعب لكرة الصالات في آسيا

العالم - ايران

واصل عباسي تقليداً إيرانياً فخوراً في تاريخ الجائزة، بعد أن أصبح سادس لاعب مختلف من بلاده يفوز بها، على خطى الحائز على الجائزة أربع مرات علي أصغر حسن زاده ووحيد شمسائي ومحمد طاهري ومحمد كشاورز ومسلم أولاد قباد.

وكان عباسي نافس على الفوز بالجائزة عام 2022، قبل أن يتوّج بها مواطنه أولاد قباد، وقد نجح هذه المرة في الحصول على التكريم القاري بعد أدائه الرائع في كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند.

سجل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في خمس من مباريات المنتخب الإيراني الست، بما في ذلك المباراة النهائية، لينهي البطولة بمجموع ثمانية أهداف إلى جانب تقديم تمريرة حاسمة واحدة، ليحصل منتخب إيران على اللقب الثالث عشر ويوسع رقمه القياسي.

وكان هذا التتويج بمثابة التعويض المثالي للفريق، الذي كان تنازل عن اللقب في عام 2022، كما فاز عباسي أيضاً بجائزتي أفضل لاعب والهداف في البطولة.

ولد عباسي في تنكابن، وارتدى ألوان المنتخب لأول مرة في عام 2017، وعاد النجم المميز مؤخراً إلى إيران لينضم إلى نادي غيتي بسند في حزيران/يونيو بعد قضاء بعض الوقت في الخارج مع فريق فينيا ألبالي فالديبيناس الإسباني منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022.