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صفارات الانذار تدوي مجددا في مسكاف عام وكفار جلعادي بالجليل الأعلى

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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