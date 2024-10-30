غزة.. دير البلح تحت النار

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح أن الجيش الإسرائيلي واصل عملياته البرية في قطاع غزة وضاعف من قصفه المدفعي والجوي على محاور ونقاط مختلفة وعدة أهمها كان في دير البلح.

وقال مراسل العالم إن جيش الاحتلال استهدف خيمة للنازحين ما أدى الى استشهاد 3 نازحين وصلوا الى مستشفى شهداء الأقصى. كما استهدف عددا من خيام النازحين في منطقة خان يونس خلف 4 شهداء.

وأضاف مراسل العالم أن الاحتلال زاد من القصف المدفعي في الساعات الأخيرة في نقاط مختلفة من غزة كان أهمها في المواصي بمدينة رفح ما أدى لإصابة 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، جراء إطلاق الاحتلال قذيفة مدفعية على العائلة.

وأوضح مراسل العالم أن مناطق المواصي برفح وخان يونس ودير البلح تعرضت للقصف المدفعي على طول الساعات الماضية وإطلاق نار من الطائرات المروحية وكوادكابتر بالإضافة الى تحليق مكثف على كل هذه المناطق.

وأشار أن المناطق الحدودية بمنطقة البريج شهدت قصفا مدفعيا عنيفا وإطلاق نار.

كما أفاد مراسل العالم أن مخيم النصيرات شهد إطلاق نار وقصفا مدفعيا مكثفا في منطقة شوكة الكهرباء والمخيم الجديد.

وحول تطورات شمال قطاع غزة أوضح مراسل العالم أن الاحتلال في اليوم الـ25 واصل العملية البرية في شمال غزة، فشهد مخيم جباليا وبيت لاهيا عمليات القتل والنسف والتدمير وإطلاق النار من المروحيات الى جانب الحصار الكامل على شمال غزة، وسط غياب للمنظومة الصحية والدفاع المدني والمنظومة الإعلامية.

وأشار مراسل العالم الی استشهاد أكثر 140 فلسطينيا يوم أمس 130 شهيدا منهم کانوا من بيت لاهيا، ما يؤكد استمرار الاحتلال في سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وذلك وسط عدم وصول الطواقم الطبية الى الشهداء الذين لازالوا تحت ركام المنازل التي نسفت فوق رؤوسهم.