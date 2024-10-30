الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مكتب مستشار قائد الثورة الإسلامية ينفي ما تنشره بعض وسائل الاعلام حول موقف علي أكبر ولايتي من سورية مؤكدا أنها لا أساس لها

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :