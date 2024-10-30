الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مكتب مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن سورية ورئيسها يلعبان دورا مهما في دعم محور المقاومة

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :