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وزير الخارجية الإيراني: استطعنا بلورة صوت واحد في العالم ضد جرائم الاحتلال

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

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