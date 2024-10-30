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وزير الدفاع الإيراني: لم يحدث أي خلل في انتاج الصواريخ الهجومية وسنرد على الكيان الصهيوني حتى لو أطلق رصاصة في الصحراء الايرانية

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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