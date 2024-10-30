وزير الدفاع الإيراني: عملية إنتاج الصواريخ لم تتعرض لأي خلل

العالم - ايران

واكد وزير الدفاع الإيراني في تصريح له اليوم الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية أن عملية إنتاج الأنظمة الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ، لم تواجه أي مشكلات أو انقطاعات.

وأضاف أن مجرد إطلاق الكيان الصهيوني رصاصة نحو أراضينا يُعتبر اعتداءً على دولة عريقة وقوية، ولن يُغتفر، وسيتم الرد عليه بحزم.

وأوضح العميد نصير زاده أنه إذا تعرضت دولة لسيادة دولة أخرى، فإن من حقها أن ترد دفاعًا عن نفسها.

وفي سياق متصل، نفى وزير الدفاع دخول أي مقاتلات إسرائيلية إلى المجال الجوي للبلاد، مؤكداً أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فإن لأي دولة تتعرض أجواؤها للاعتداء الحق في الرد على هذا الانتهاك.

وفيما يتعلق بسؤال حول الإنتاج المشترك لمقاتلات "سوخوي 35" في إيران، أوضح أمير نصير زاده أنه لا يملك معلومات حول هذا الموضوع.