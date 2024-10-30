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الدفاع المدني اللبناني: انتشلنا 24 شهيدا و57 جريحا من عدة مناطق في الجنوب

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

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