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مراسلة العالم: الجيش السوري يسقط عشرات المسيرات للارهابيين في ريفي حلب وإدلب

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

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