الاحتلال يقصف أشهر بلدة بلبنان، تحتضن مرقد أبوذر الغفاري

العالم - مراسلون

وأكد مراسل قناة العالم في مدينة صور، ان الغارة الاسرائيلية علی بلدة الصرفند، قضاء صيدا، جنوبي لبنان، أدت الی ارتقاء 10 مواطنين شهداء وإصابة 35 آخرين.

وزار مراسل العالم احدی المنازل المستهدفة في هذه البلدة حيث لم يبق سوی حطام البيت، موضحاً ان هذه البيت كان يقطنه نازحون من قری اخری لجأوا الی بلدة الصرفند، ما أدی الی استشهاد وجرح عدد كبير منهم.

وتعتبر الصرفند واحدة من أجمل البلدات اللبنانية، وأكثرها شهرة منذ تاريخ لبنان القديم وحتى الآن، نظرا لموقعها الجغرافي الهام وتاريخها العريق، وجمال طبيعتها.

وإحدی أسباب شهرة بلدة الصرفند، وجود مقامين مقدسين الاول مرقد للصحابي الجليل، ابي ذر الغفاري، صحابي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم، والثاني مقام للنبي خضر عليه السلام؛ فيقصد هذين المقامين الكثير من الزوار من لبنان وخارجه.

ويعد استهداف المنازل الامنة في بلدة صرفند، دليل هام علی أن الاحتلال الاسرائيلي لم يعد لديه سوی أهداف مدنية بامتياز، سكانها مدنيين.

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