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مصادر عبرية: أكثر من 20 مصنعا تعرض للضرر في حيفا والشمال نتيجة سقوط صواريخ

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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