بعشرات العمليات.. حزب الله يعيد تسطير الملاحم في تاريخ المقاومة

العالم - لبنان

ونفذ حزب الله عمليات عسكرية نوعية طالت قواعد تابعة لقوات جيش الاحتلال ومستوطنات عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وكانت تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيام جنوبي لبنان، هدفا لمرمى صواريخ حزب الله، كما كان مجاهدو الحزب بالمرصاد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحمامص ببلدة الخيام، ما أدى الى احتراق ‏دبابة ميركافا وقتل وجرح من فيها.

حزب الله وفي إطار التحذير.. قصف بصلية من الصواريخ عدة مستوطنات في فلسطين المحتلة منها ميرون وكفر يوفال ومعيان وكريات شمونة ونهاريا، وإفين مناحيم.

وأسقطت سواعد مقاومي حزب الله مسيّرة إسرائيلية من نوع هيرمس 900 فوق منطقة مرجعيون بصاروخ أرض - جو.

وفي سياق اعترافات وسائل الإعلام العبرية رغم التعتيم الإعلامي المفروض من قبل حكومة كيان الاحتلال في الأضرار الناجمة عن صواريخ حزب الله، أفادت بمصرع 33 جنديا في المعارك البرية جنوبي لبنان.

كما كشفت عن إصابة طائرة بدون طيار مصنعًا ينتج مكونات الطائرات في المنطقة الصناعية الشمالية في نهاريا.

أما عن صفارات الرعب، وسائل إعلام الاحتلال تفيد بدويها بين الفينية والأخرى في مستوطنات مختلفة من الأراضي المحتلة منها حيفا ونتاليا والخضيرة وكريات شمونة ومسكاف عام، وسط سماع اصوات انفجارات ضخمة في حيفا وإطلاق دفعة صاروخية استثنائية على شمال تل أبيب، هذا في حين ما زالت صواريخ حزب الله تطلق من الأراضي اللبنانية بقوة.