الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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جريح بهبوط صعب لمروحية تابعة لجوية حرس الثورة في زرين شهر بمحافظة أصفهان

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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