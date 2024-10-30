إغلاق متاجر "كارفور" الفرنسية الداعمة لكيان الاحتلال في عمان

العالم- الاردن

وأشارت المصادر إلى أن "حملات المقاطعة هوت بمبيعات متاجر "كارفور" في الأردن، بنسبة تجاوزت 75 في المئة، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023".

ويأتي إعلان "كارفور" كخطوة متوقعة، بعد تكبد السلسلة خسائر متزايدة نتيجة مقاطعة الأردنيين، الذين استجابوا لدعوات المقاطعة بشكل غير مسبوق.

وحذر بعضهم من أن السلسلة تعمد إلى تغيير اسمها فقط ليصبح "هايبر ماكس"، في محاولة لتجنب خسائر أكبر، وأن التسمية الجديدة تابعة لشركة ماجد الفطيم الإماراتية التي تمتلك وكالة سلسلة متاجر "كارفور" في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.