الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو بجنوب جحر الديك بقذائف الهاون

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :