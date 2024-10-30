عراقجي: الكيان الصهيوني استخدم سماء العراق ودول أخرى في عدوانه الأخير

العالم - ایران

قال وزير الخارجية "عباس عراقجي" صباح اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء قال: كانت هناك تفاعلات ومشاورات مكثفة على مستوى الرؤساء في الزیارات والاجتماعات مع قادة الدول المختلفة خلال الشهر الماضي وذلك في إطار السياسة الخارجية للبلاد کما زرت بعض الدول وأجريت اتصالات مع وزراء خارجية دول المنطقة.

وتابع: إن هذه التفاعلات الدبلوماسية لعبت دورا جيدا في خلق صوت واحد من المنطقة والمجتمع الدولي ضد هجمات الکیان الصهيوني واعتداءاته والجرائم التي يرتكبها في غزة ولبنان. وأعتقد أن هذه التفاعلات ترکت تأثیرا علی السيطرة على الوضع ومنع تصعيد التوتر.

وردا على سؤال حول التشاور مع العراق بشأن مسألة استخدام الکیان الصهیوني غير القانوني للأجواء العراقية، قال: لقد زرت العراق العراق قبل العدوان ، وإن مسؤولین عراقيین على أعلى المستويات طمآنونا في هذا الصدد. ولكن هناك تقارير تفيد بأن السماء العراقية استخدمت للعدوان وتجري المشاورات مع الجانب العراقي بشأن شكوى العراق ضد الكيان الصهيوني على المستوى الدولي.

وأضاف: إن تواجد أمريكا وقوتها العسكرية، حقیقة ونفذ المقاتلون الصهاينة هذا العدوان عبر القناة التي أنشأتها أمريكا و استخدم الکیان الصهيوني بالإضافة إلى العراق، سماء دول أخرى في هجوم السبت، ونحن على اتصال بهذه الدول. كما قدمنا ​​شكوى إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.