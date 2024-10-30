غزة بعد يوم دام من المجازر الاسرائيلية

العالم - فلسطين

في اليوم الـ90 بعد الـ300، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف على مختلف مناطق بالقطاع.

في الشمال، يتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار بشكل مكثف من آليات الاحتلال على مخيم جباليا وبيت لاهيا بعد يوم خلف مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت مصادر محلية عن سقوط شهداء وعدد من الإصابات في قصف مكثف وسط حي النزلة ببلدة جباليا وتدمير عدد كبير من المنازل.

بلدية بيت لاهيا من جانبها، أعلنت المدينة "منطقة منكوبة" جراء حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي، حيث أصبحت المدينة بلا طعام ومياه ولا مستشفيات وأطباء ولا خدمات واتصالات.

وطالبت بلدية بيت لاهيا بوقف الإبادة الإسرائيلية وفتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود ومعدات الدفاع المدني والإسعافات.

وأما في جنوب القطاع، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لأحد المنازل بمنطقة الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس. كما سقط إصابات في استهداف آليات الاحتلال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح.

وفي الوسط، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين معظمهم أطفال جراء قصف مروحيات الاحتلال خيمة نازحين بدير البلح.

في سياق متصل، أفاد تقرير أممي بأن 90 بالمئة من سكان قطاع غزة يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وحذر برنامج الغذاء العالمي في بيان، من تحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة قريبًا، مع اقتراب فصل الشتاء.

وأعلن البرنامج عن أنه على أهبة الاستعداد لإيصال الإمدادات العاجلة إلى غزة، لكنه بحاجة إلى فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها.

كما عبر البرنامج، عن قلقه العميق إزاء التشريعات الإسرائيلية الجديدة التي تؤثر على الأونروا.