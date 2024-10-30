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حزب الله: اطلقنا الصواريخ على جنود الاحتلال عند بوابة شبعا

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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