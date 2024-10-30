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فضل الله: قيادة حزب الله وعلى رأسها الشيخ نعيم قاسم هي التي تدير كل مجريات المعركة مع الاحتلال

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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