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حسن فضل الله: حزب الله يدير كل مجريات المعركة مع الاحتلال ودعم ايران لم يختلف عن الماضي

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

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